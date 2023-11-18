ЦСР: торговая значимость ЕС для России снижается

Доля торговой значимости Евросоюза для России продолжает снижаться. Во многом этому способствуют санкции и переориентация логистических цепочек, заявил директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов, чьи слова приводит ТАСС.
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