Путь моды на Восток: форум модных индустрий открылся во Владивостоке

Форум модных индустрий (18+) торжественно открылся во Владивостоке 23 ноября. Впервые Дальний Восток принимает это событие — производители, дизайнеры, инвесторы, эксперты регионального и федерального уровня, а также представители исполнительной власти и институтов развития встретились на одной площадке, чтобы обсудить актуальные тренды и вызовы, обменяться опытом и определить новые направления развития индустрии, сообщает ИА PrimaMedia.