«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты

Лев Добрый А что вы хотите, получить столько ударов по тупой башке в тяжёлом весе, трудно выдержать, а он, Слава Богу, ещё и зарабатывает огромные бабки!😜👍👈

Леонтий Букштейн Несчастная страна: бывш. президент- клоун, мэр столицы - многократно ударенный головой... А народ безмолвствует. Так всегда бывает при диктатуре