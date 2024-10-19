Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты

«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты

797 прочтений Вчера На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти.

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Комментарии
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Лев Добрый
А что вы хотите, получить столько ударов по тупой башке в тяжёлом весе, трудно выдержать, а он, Слава Богу, ещё и зарабатывает огромные бабки!😜👍👈
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20 час.
Леонтий Букштейн
Несчастная страна: бывш. президент- клоун, мэр столицы - многократно ударенный головой... А народ безмолвствует. Так всегда бывает при диктатуре
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17 час.
Майя Majesty
Судя п всему там и &quot;кастрюльной революции&quot; не ожидается. Мужиков нормальных не осталось, а бабы ждут когда другие их прокормят, Все равно кто.
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12 час.

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