797 прочтений Вчера На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти.
«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А что вы хотите, получить столько ударов по тупой башке в тяжёлом весе, трудно выдержать, а он, Слава Богу, ещё и зарабатывает огромные бабки!😜👍👈
Ответить
20 час.
Леонтий Букштейн
Несчастная страна: бывш. президент- клоун, мэр столицы - многократно ударенный головой... А народ безмолвствует. Так всегда бывает при диктатуре
Ответить
17 час.
Майя Majesty
Судя п всему там и "кастрюльной революции" не ожидается. Мужиков нормальных не осталось, а бабы ждут когда другие их прокормят, Все равно кто.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии