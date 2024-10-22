У отбывающего срок в тюрьме продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак костного мозга

Стало известно, где проходит лечение осужденный за сексуальные домогательства продюсер. Американские СМИ сообщают, что у отбывающего 22-летний срок заключения в тюрьме Райкерс-Айленд миллиардера и продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак.
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