У отбывающего срок в тюрьме продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак костного мозга

Стало известно, где проходит лечение осужденный за сексуальные домогательства продюсер. Американские СМИ сообщают, что у отбывающего 22-летний срок заключения в тюрьме Райкерс-Айленд миллиардера и продюсера Харви Вайнштейна диагностировали рак.