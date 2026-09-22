Сытая жизнь закончена: вторая семья из Петербурга отправляется на родину за комменты в соц. сетях

Avia.pro - СМИ Современные подростки живут в двух мирах одновременно — реальном и виртуальном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Москва сказала «Надо!», регионы ответили «Денег нет!»: Педагоги и медики перебьются, у нас на праздники не хватает!
- Предатели кормят предателей? В России вовсе не прекратили свою работу заведения, прославляющие государство, с которым мы воюем
- Приоритет интеграции, а не паспорта: как новые правила ХМАО защищают региональный бюджет от паразитирования
Свежие комментарии
- Адвокат рассказал...
- Двадцать три поср...
- Фатима в хиджабе ...
Так должно работать нормальное государство. А у нас сродни с чудом чудным