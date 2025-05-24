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Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Представьте, сидите вы как-то на кухне, завариваете чай, и тут к вам заходит сосед с вопросом: «А ты в курсе, сколько земель мы подарили во время правления Ельцина?» Сначала вы пожимаете плечами, думаете: «Опять исторические байки», — но потом замечаете в его глазах искру.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
Не. Ну, ход истории он действительно перевернул... Только с ног на голову.
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13 час.
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