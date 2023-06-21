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Наталья Макарова станет замминистра развития гражданского общества Забайкалья

Наталья Макарова станет замминистра развития гражданского общества Забайкалья

О готовящемся назначении журналистам рассказала сама Макарова.Руководитель Фонда развития Забайкальского края Наталья Макарова станет заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики региона.

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