Наталья Макарова станет замминистра развития гражданского общества Забайкалья

О готовящемся назначении журналистам рассказала сама Макарова.Руководитель Фонда развития Забайкальского края Наталья Макарова станет заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики региона.
О готовящемся назначении журналистам рассказала сама Макарова.Руководитель Фонда развития Забайкальского края Наталья Макарова станет заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики региона.
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