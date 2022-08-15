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Член ВГА Запорожской области Рогов: страны ЕС потеряли инстинкт самосохранения в ситуации с обстрелом украинской стороной ЗАЭС

Член ВГА Запорожской области Рогов: страны ЕС потеряли инстинкт самосохранения в ситуации с обстрелом украинской стороной ЗАЭС

Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что страны-члены ЕС потеряли инстинкт самосохранения в ситуации с обстрелом Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинской строной.

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