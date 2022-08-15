Член ВГА Запорожской области Рогов: страны ЕС потеряли инстинкт самосохранения в ситуации с обстрелом украинской стороной ЗАЭС

Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что страны-члены ЕС потеряли инстинкт самосохранения в ситуации с обстрелом Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинской строной.
Популярные статьи
- Эстония и Финляндии намерены блокировать Балтийское море и воздушное пространство над ним для России
- МИД РФ: Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку утратила нейтральный статус
- Кадыров посоветовал западным политикам: «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут»
Свежие комментарии