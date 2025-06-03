Треть мигрантов проваливают экзамен по русскому языку с первой попытки

До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Треть иностранных граждан не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первой попытки, сообщает 3 июня пресс-служба Минобрнауки.