Треть мигрантов проваливают экзамен по русскому языку с первой попытки

До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Треть иностранных граждан не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первой попытки, сообщает 3 июня пресс-служба Минобрнауки.
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