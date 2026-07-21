В Хабаровском крае сотрудники полиции разыскали детей, заблудившихся в лесу

В дневное время в дежурную часть ОМВД России по району имени Лазо поступило сообщение от 14-летнего жителя района имени Лазо, который сообщил о том, что отправился в лес с 10-летними братом и сестрой за грибами.
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