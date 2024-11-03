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МИД Египта призвал объединить палестинские территории под властью ПНА

МИД Египта призвал объединить палестинские территории под властью ПНА

Палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа необходимо рассматривать как части единого целого в рамках подготовки к созданию Государства Палестина, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

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