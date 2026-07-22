Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

397 подписчиков

Металлические шарики из дронов разлетелись по дворам Краснодара. Их трогать нельзя, но люди все равно собирают

Металлические шарики из дронов разлетелись по дворам Краснодара. Их трогать нельзя, но люди все равно собирают

Металлические шарики из дронов разлетелись по дворам Краснодара. Их трогать нельзя, но люди все равно собираютВо дворах Краснодара после ночной атаки беспилотников начали находить десятки металлических шариков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии