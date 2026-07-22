Металлические шарики из дронов разлетелись по дворам Краснодара. Их трогать нельзя, но люди все равно собирают

Металлические шарики из дронов разлетелись по дворам Краснодара. Их трогать нельзя, но люди все равно собираютВо дворах Краснодара после ночной атаки беспилотников начали находить десятки металлических шариков.
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