Каковы перспективы продаж автомобилей Tenet Plus: оценки экспертов

Рыночный потенциал нового упирается вовсе не в абстрактную удачу, а в три жестких фактора. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в беседе с агентством «Автостат» перечислил ключевые переменные: ценник относительно базового Tenet и прямых соперников, бесперебойность поставок вкупе с локальной сборкой и, наконец, умение дилеров переложить красивые слоганы позиционирования на язык понятной клиенту выгоды.