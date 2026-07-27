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За рулем

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Каковы перспективы продаж автомобилей Tenet Plus: оценки экспертов

Каковы перспективы продаж автомобилей Tenet Plus: оценки экспертов

Рыночный потенциал нового упирается вовсе не в абстрактную удачу, а в три жестких фактора. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в беседе с агентством «Автостат» перечислил ключевые переменные: ценник относительно базового Tenet и прямых соперников, бесперебойность поставок вкупе с локальной сборкой и, наконец, умение дилеров переложить красивые слоганы позиционирования на язык понятной клиенту выгоды.

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