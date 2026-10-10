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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майка Нори: «В лучшей форме Морэнт проводил в «краске» 52% своего времени, мы не будем мешать этому стилю игры»

Первый предсезонный матч в составе «Блэйзерс» стал для разыгрывающего Джа Морэнта не слишком успешным.

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