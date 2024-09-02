Приметы: что можно и нельзя делать 3 сентября

3 сентября православные христиане чтят апостола Фаддея и 12 святых. В Русской Православной Церкви отмечают Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы на Афоне в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии