Прохладно, но без снега: омские синоптики дали прогноз погоды на всю рабочую неделю. В среду и четверг на территории существенных осадков не ожидается.
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