Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкционного давления на Россию, обсуждавшийся с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заранее обречён на полный провал.