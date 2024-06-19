Аналитик Шнейдерман: в течение нескольких недель ожидается устойчивый рост юаня

Санкции против Мосбиржи сказались на ослаблении юаня по отношению к рублю. Однако вскоре ситуация изменится – ожидается, что китайская валюта будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие недели, рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.