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Аналитик Шнейдерман: в течение нескольких недель ожидается устойчивый рост юаня

Аналитик Шнейдерман: в течение нескольких недель ожидается устойчивый рост юаня

Санкции против Мосбиржи сказались на ослаблении юаня по отношению к рублю. Однако вскоре ситуация изменится – ожидается, что китайская валюта будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие недели, рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

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