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Власти готовят население к росту цен на отдых: почему подорожают билеты

В Минэкономразвития дали прогноз по росту цен на перелеты по России в преддверии сезона отпусков. По оценке главы ведомства Максима Решетникова, число внутренних авиаперелетов этим летом вырастет не менее чем на 5%, а их стоимость увеличится на 10%.

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