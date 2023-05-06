Власти готовят население к росту цен на отдых: почему подорожают билеты

В Минэкономразвития дали прогноз по росту цен на перелеты по России в преддверии сезона отпусков. По оценке главы ведомства Максима Решетникова, число внутренних авиаперелетов этим летом вырастет не менее чем на 5%, а их стоимость увеличится на 10%.