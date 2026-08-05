Режиссёр, артистка Театра «Человек» Елена Оленина проведёт серию мастер-классов в рамках работы выставки «Наследие. Театр. Великие»

В рамках работы выставки «Наследие. Театр. Великие» в Национальном центре «Россия» режиссер, заслуженная артистка РФ, артистка Театра «Человек» Елена Оленина проведет серию мастер-классов, которые пройдут с 5 по 9 августа: 5 августа в 17 часов − мастер-класс по сценической речи: «Поэтическое слово на сцене: опыт, практика, смыслы».