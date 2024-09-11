Ученые разгадали главную тайну генетики: кто из родителей передает свой интеллект ребенку Ольга ВайленкоИсследования, проведенные американскими учеными из Отдела социальных наук Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения, внесли долгожданную ясность в один из наиболее обсуждаемых вопросов генетики — кто из родителей передает ребенку свои интеллектуальные способности.