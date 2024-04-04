ФСБР будет оспаривать решение МОК не допустить Садулаева до международных соревнований

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Абдулрашида Садулаева до международных соревнований.
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