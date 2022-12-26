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АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200

Он будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Ростеха приступило к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирских самолетов SSJ New и самолетов-амфибий Бе-200.

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