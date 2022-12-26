АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200

Он будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Ростеха приступило к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирских самолетов SSJ New и самолетов-амфибий Бе-200.