АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха приступила к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200

Он будет использоваться для пассажирского лайнера SSJ New АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Ростеха приступило к испытаниям двигателя ПД-8, который будет использоваться для пассажирских самолетов SSJ New и самолетов-амфибий Бе-200.
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