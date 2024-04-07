Фекальный фонтан на Российской в Краснодаре продолжает отравлять воздух, а мэрия не спешит решать проблему

Фекальный фонтан на Российской в Краснодаре продолжает отравлять воздух, а мэрия не спешит решать проблемуМногие месяцы на пересечении улиц Российской и Солнечной бьет фекальный фонтан, который отравляет воздух и портит жизнь жителям близлежащих домов.