Продажи LINK-китов на $455 млн блокируют восстановление цены Chainlink до $30 - аналитика CCN

В декабре цена Chainlink (LINK) достигла $30, что стало самым высоким показателем за почти три года. Однако к началу января токен упал ниже $20 и с этого момента киты Chainlink только и делали, что продавали свои активы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии