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Тело россиянки, погибшей в Турции при странных обстоятельствах, отправили в Москву

Тело россиянки, погибшей в Турции при странных обстоятельствах, отправили в Москву

Тело погибшей при странных обстоятельсвах в Турции туристки отправили в Москву. После предварительного расследования европейскиой полиции, в деталях смерти россиянки будет разбираться столичные ведомственные органы.

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