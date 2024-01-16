Тело россиянки, погибшей в Турции при странных обстоятельствах, отправили в Москву

Тело погибшей при странных обстоятельсвах в Турции туристки отправили в Москву. После предварительного расследования европейскиой полиции, в деталях смерти россиянки будет разбираться столичные ведомственные органы.
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