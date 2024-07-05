Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 472 подписчика

Макароны защитят от рака: Врач-онколог подсказала, как сделать еду лекарством

Макароны защитят от рака: Врач-онколог подсказала, как сделать еду лекарством

"Ты то, что ты ешь", - любят повторять сторонники здорового питания. Врачи предупреждают: дефицит белков и избыток жиров грозят различными мутациями в здоровых клетках, в первую очередь желудка и кишечника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх