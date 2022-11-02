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Артиллерийским огнем военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, уничтожили опорные пункты условного противника на полигоне ЦВО в Сибири

Артиллерийским огнем военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, уничтожили опорные пункты условного противника на полигоне ЦВО в Сибири

Перед тем, как приступить к боевой стрельбе, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, прошли курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведению огня из различных позиций.

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