Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Натан Маккиннон, 28-летний нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата лиги против «Филадельфии Флайерз» (7:4) и возглавил таблицу бомбардиров НХЛ.