Лукашенко намекнули, что пора официально признавать Крым российским

Спички - не игрушкаПолитикаЛукашенко намекнули, что пора официально признавать Крым российским У нас ведь всё есть.В СНГ Беларусь рядом с Россией.В ОДКБ, в ЕАЭС мы вместе, плечом к плечу, так сказать.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславДа уж.Елена ФилипповаДвуличие и подлость Лукашенко должна же в чем-нибудь проявиться - вот хотя бы в непризнании воли жителей Крыма, т.е. ему на нас, крымчан глубоко плевать. И нечего его звать в Крым - крымский воздух поганить.Александр ЛисовскийОчередная провокация для тупых буратин . Как только замолкают лживые статьи о Лукашенко , обязательно кто то буратинам подкинет этот вопрос. Что клин в Крыму на Лукашенко сошёлся . Почти все российские олигархи не работают в Крыму из за санкций , я уже не говорю о нашем сбербанке у которого там нет и одного отделения , а вы как попугаи - пусть признает , пусть признает . Признает когда надо будет и вас не спросит.Елена ФилипповаДа пусть не признаёт - мы из-за Лукашенко в море топиться не пойдём. Тут вопрос принципиальный: кто не с нами, тот против нас. Что касается российских олигархов, то и здесь Вы не совсем правы, например, Крымский мост построен в значительной степени благодаря капиталам Роттенберга. Да и в Тавриду миллионеры вложились прилично, не говоря уж о восстановлении курортов. Просто они об этом не верещат с утра до вечера в СМИ. А Сбербанк действительно не может зайти в Крым, чтобы не потерять возможность вести валютные операции. Ну, так есть у нас другие банки. Или Вы думаете, что мы в Крыму ракушками и бусами расплачиваемся? А Лукашенко... Если ему больше по душе помогать украинским нацбатам воевать против Донбасса, то Бог ему судья.Александр Лисовский" Крымский мост построен в значительной степени благодаря капиталам Роттенберга................... " Это что новый анекдот !. Вы как тот поисковик - внесёшь туда слово , а он остальное додумает сам.Елена ФилипповаВо всяком случае, именно он финансировал самое начало работ, об этом совершенно открыто говорили в разных репортажах, по крайней мере в наших, крымских СМИ. А что Вам, собственно, не нравится - то, что он вложил свой капитал в наш мост, или его фамилия?Александр ЛисовскийНе будьте такой наивной ! Вернее, верьте в то что хочется верить , если больше не во что . Ещё не родился у нас такой буржуй , который бы строил государственный объект за свой счёт . Это НОНСЕНС ! Украсть на этом строительстве для " этой фамилии " святое дело . Изучив то что есть в интернете по поводу его личных средств вложенных в этот мост я так и не нашёл концов и начал. . Если у Вас есть - скиньте , проверю. А вот я точно знаю , что один российский миллиардер , тоже с интересной фамилией - Юрий Миллер , пожертвовал не так давно 100 миллионов долларов западным астрономам на поиски " братьев по разуму " . А другой российский меценат по фамилии Жириновский раздавая народу деньги на Красной площади приговаривал : берите холопы , берите быдло ! ( это тоже можно увидеть в ютубе ) А бесплатное строительство мостов не стал бы делать даже Путин.Lora НекрасоваВидно, Лукашенко ещё надеется на какие-то плюшки от Запада, что никак не может преодолеть свою установку против признания Крыма российским.Александр Shзаказываем, в пиндостане, мешок попкорны и ждём...)Комментировать
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