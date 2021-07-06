Происшествия

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«Наша семья - крепость». О полицейской семье из Ялты

8 июля в Российской Федерации традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Для полицейских это тоже особенный день.

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