В курганском правительстве объединяют департамент и управление

В правительстве Курганской области объявлена очередная реорганизация. К департаменту агропромышленного комплекса, который возглавляет Павел Кощеев присоединяют управление ветеринарии (начальник Татьяна Сандакова).
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