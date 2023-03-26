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Ранее нетканый материал спанлэйс, обладающий большой впитывающей способностью и высокой воздухопроницаемостью, завозился из-за рубежа

Ранее нетканый материал спанлэйс, обладающий большой впитывающей способностью и высокой воздухопроницаемостью, завозился из-за рубежа

﻿﻿В прошлом нетканый материал спанлейс с высокой впитывающей способностью и высокой воздухопроницаемостью импортировался из-за рубежа Курская компания «Союзтекстиль-СТ» и белорусский Оршанский льнокомбинат в этом году запускают совместное производство нетканых материалов.

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