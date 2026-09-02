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SUSANIN

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Росавиация рассматривает заявку «Ижавиа» на новый сертификат эксплуатанта

Росавиация рассматривает заявку «Ижавиа» на новый сертификат эксплуатанта

Владивосток. Заявка авиакомпании «Ижавиа» на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации.

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