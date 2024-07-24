NYP: Обама не верит в возможную победу Харрис над Трампом

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Экс-президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентский пост, поскольку не верит, что она способна победить на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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