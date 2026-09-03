❗️Каждый террорист будет найден и наказан. Наши бойцы делают все возможное, чтобы защитить мирное небо над страной Ветеран боевых действий, участник СВО, командир взвода быстрого реагирования отряда «Барс-Крым» Александр Таюрский заявил, что ни одному террористу не будет предоставлена возможность избежать ответственности.