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test mazurok

2 подписчика

❗️Каждый террорист будет найден и наказан. Наши бойцы делают все возможное, чтобы защитить мирное небо над страной Ветеран боевых действий, участник СВО, командир взвода быстрого реагирования отряда «Барс-Крым» Александр Таюрский заявил, что ни одному террористу не будет предоставлена возможность избежать ответственности.

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