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«Ак Барс» поздравил Квартальнова с днем рождения. Сегодня тренера могут уволить – у него встреча с руководством

«Ак Барс» поздравил Квартальнова с днем рождения, сегодня его могут уволить. «Дмитрию Квартальнову − 56 Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем больших побед, здоровья и семейного счастья!» – говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

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