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ТАСС

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Новые партнерские Русские дома откроют в 11 странах

Новые партнерские Русские дома откроют в 11 странах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашения об открытии новых партнерских Русских домов в 11 странах, включая Армению, Кению и Таиланд.

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