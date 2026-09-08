Новые партнерские Русские дома откроют в 11 странах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашения об открытии новых партнерских Русских домов в 11 странах, включая Армению, Кению и Таиланд.
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