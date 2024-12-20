Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо €500 млн из замороженных российских активов в обмен на то, что страна проголосует за членство Украины в НАТО.
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