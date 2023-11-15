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Шольц прокомментировал обвинения Эрдогана в адрес Израиля

Шольц прокомментировал обвинения Эрдогана в адрес Израиля

Обвинения, выдвинутые турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом против Израиля по палестино-израильскому конфликту, являются абсурдными, Тель-Авив соблюдает международные нормы и права человека, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Шольцу хоть в рот нассы, он всё равно будет твердить своё!👀👍😜
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