Нижегородцы выступили за повышение уровня МРОТ почти в два раза

Жители Нижнего Новгорода считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем должен составлять 52 300 рублей — это почти в два раза больше, чем нынешний уровень.
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