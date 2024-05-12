Санитарные рубки станут эффективнее

Бороться с короедами и шелкопрядами, поражающими российские леса, смогут оперативнее. Ликвидируя ранее обнаруженный очаг вредителей, лесопатологи будут обследовать все соседние деревья для своевременного принятия мер.
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