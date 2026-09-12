"Ливерпуль" и "Фулхэм" завершили матч четвертого тура вничью

"Ливерпуль" и "Фулхэм" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче четвертого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" занимает шестое место, а "Фулхэм" – семнадцатое.
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