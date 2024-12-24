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    Начинается с детей, мигрантов, а дальше и взрослые инородцы будут и уже это делают40 детей мигранто...

40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе

40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе

Очередная дикая история с мигрантами случилась в Новой Москве. Как уже неоднократно говорилось, всё это сводится к тому, что скоро уже детей будет страшно отпускать из дома из ровно к этому всё идёт.

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Комментарии
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O
Olga
Немедленно депортировать всех 40 мигрантских выродков вместе с родителями и лишить их российского гражданства! Нам такие сограждане точно не нужны! Когда 40 дикарей избивают в стенах школы троих русских детей - это уже за гранью! Директора школы, который не умеет и не хочет навести порядок, уволить. Своими беседами с мигрантских зверенышами он ситуацию не исправит. Раз двое избитых попали в больницу, здесь уголовное дело должно быть возбуждено и привлечение к уголовной ответственности. Если мигрантышам всё сойдёт с рук сегодня, из них вырастут террористы, уверенные в своей безнаказанности.
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, КИШЛАК....НАХ...
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53 мин.
РР
Русский Россиянин
Начинается с детей, мигрантов, а дальше и взрослые инородцы будут и уже это делают
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37 мин.

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