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В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 россиян в Сирию

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 россиян в Сирию

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что двоих религиозных деятелей, завербовавших 19 человек для отправки в Сирию и участия в террористической деятельности, арестовали в Тюмени.

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