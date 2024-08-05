В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 россиян в Сирию

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что двоих религиозных деятелей, завербовавших 19 человек для отправки в Сирию и участия в террористической деятельности, арестовали в Тюмени.
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