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Полиция Санта-Моники проверяет версию передозировки у сына Синди Кроуфорд

Полиция Санта-Моники проверяет версию передозировки у сына Синди Кроуфорд

Полиция Лос-Анджелеса назвала причину смерти сына Синди Кроуфорд Правоохранительные органы США начали предварительное расследование обстоятельств смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына известной супермодели Синди Кроуфорд.

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