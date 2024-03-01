Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России

Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России

1. Гитлер понимал, что дела на поле боя идут неважно, уже в 1943, если не раньше. Однако он продолжал надеяться, что сумрачный тевтонский гений изобретёт какое-нибудь новое и необычайно мощное оружие, которое переломит ход войны.

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