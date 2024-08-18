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Зря они это сделали. В Британии рассказали, как Украина будет наказана за подрыв газопроводов

Зря они это сделали. В Британии рассказали, как Украина будет наказана за подрыв газопроводов

© Swedish Coast GuardСегодня 1,2K прочитали Раскрытие правды о том, как и кем были уничтожены "Северные потоки", возымеет крайне негативные последствия для Украины, пишет UnHerd.

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