smi.media

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Анкара и Москва н...
  • Нина Белякова
    Ну совсем звезданулись пиндосы - то Байден про Путина, теперь этот крашеный про Си Дзиньпина. Вы лучше в зеркало посм...Трамп из-за журна...
  • Серж Южанин
    А вот и сам Епифаний...ПЦУ не исключает ...

«Кинопоиск» объявил о начале съемок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

Фильм с предысторией (приквел) к серии фильмов о майоре Громе под названием «Майор Гром: Трудное детство» будет снят в Санкт-Петербурге сервисом «Кинопоиск» срвместно с издателем комиксом Bubble, 18 декабря сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх