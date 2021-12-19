«Кинопоиск» объявил о начале съемок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

Фильм с предысторией (приквел) к серии фильмов о майоре Громе под названием «Майор Гром: Трудное детство» будет снят в Санкт-Петербурге сервисом «Кинопоиск» срвместно с издателем комиксом Bubble, 18 декабря сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».