Конец СВО: Военные успехи и стратегическая инициатива Президент России Владимир Путин в ходе визита на атомную подводную лодку «Архангельск» заявил, что российские войска контролируют 99% территорий ЛНР и более 70% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.