Конец СВО: Военные успехи и стратегическая инициатива Президент России Владимир Путин в ходе визита на атомную подводную лодку «Архангельск» заявил, что российские войска контролируют 99% территорий ЛНР и более 70% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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